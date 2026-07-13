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Resumen

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En la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, Liam Gallagher sorprendió con un mensaje en redes sociales que dividió a sus seguidores.
En la previa de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, Liam Gallagher sorprendió con un mensaje en redes sociales que dividió a sus seguidores.
Por Marco Quilca León

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra no solo se vive con intensidad dentro del campo. En la previa del esperado duelo, Liam Gallagher, una de las voces más emblemáticas del rock británico, publicó un mensaje que rápidamente se volvió viral y generó un intenso debate entre los aficionados ingleses. “Es duro amarlos a los dos”, escribió el líder de Oasis, dejando entrever el afecto que siente tanto por su país como por Argentina, una nación con la que ha construido un fuerte vínculo gracias a la pasión de sus seguidores.

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