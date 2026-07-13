La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra no solo se vive con intensidad dentro del campo. En la previa del esperado duelo, Liam Gallagher, una de las voces más emblemáticas del rock británico, publicó un mensaje que rápidamente se volvió viral y generó un intenso debate entre los aficionados ingleses. “Es duro amarlos a los dos”, escribió el líder de Oasis, dejando entrever el afecto que siente tanto por su país como por Argentina, una nación con la que ha construido un fuerte vínculo gracias a la pasión de sus seguidores.

El comentario llamó la atención porque Gallagher nunca ha ocultado el cariño que recibe cada vez que visita Argentina. En distintas entrevistas ha destacado el ambiente de sus conciertos en Buenos Aires y la devoción del público argentino por Oasis, al punto de calificarlo entre los mejores del mundo. Por eso, a horas de un enfrentamiento cargado de historia futbolística, el músico reconoció que el partido le generaba sentimientos encontrados, aunque aclaró que, como inglés, deseaba el triunfo de su selección.

It’s tough out here loving Argentina and all its beautiful people but not wanting them to win — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 13, 2026

Las palabras del cantante no tardaron en multiplicarse en las redes sociales. Mientras miles de aficionados argentinos celebraron el gesto y respondieron con mensajes de afecto, muchos seguidores ingleses le recordaron la histórica rivalidad entre ambas selecciones y cuestionaron que expresara simpatía por el vigente campeón del mundo. Fiel a su estilo, Gallagher no entró en polémicas y mantuvo el tono distendido que caracteriza sus publicaciones.

No es la primera vez que el exintegrante de Oasis demuestra su cercanía con Argentina. A lo largo de los años ha elogiado en varias ocasiones la pasión de los fanáticos argentinos y ha mantenido una relación especial con el país sudamericano, donde la banda construyó una de las bases de seguidores más fieles fuera del Reino Unido. Esa conexión explica por qué sus palabras, aunque simples, tuvieron un impacto inmediato en la previa del encuentro.

¡Este martes y miércoles! 🍿⚽#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 12, 2026

Con Lionel Messi buscando otra final mundialista e Inglaterra soñando con volver a conquistar el título después de seis décadas, la expectativa es enorme. En medio de esa tensión deportiva, Liam Gallagher recordó que el fútbol también puede despertar emociones contradictorias. Su mensaje, entre la nostalgia, el humor y el cariño por dos países que marcaron su historia, terminó convirtiéndose en una de las postales más curiosas de la antesala de una semifinal que promete paralizar al mundo.

*********

SOBRE EL AUTOR