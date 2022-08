Nacional quedó eliminado de la Copa Sudamericana. El equipo uruguayo visitó a Atlético Goianiense por el partido de vuelta de los cuartos de final en el Estádio do Governo do Estado de Goiás y cayó goleado 3-0 con Luis Suárez desde el segundo tiempo.

Tras la dolora derrota en tierras brasileñas, Martín Liberman, periodista deportivo argentino, criticó que dejen a Suárez en la banca en un partido importante.

“Para que llevarlo a Suárez a Nacional? No entendí! El no esgrimió como excusa con river q estaba afuera de la Copa? Y va a Nacional y NO juega en la Copa? No entiendo. Q alguien me explique”, escribió Liberman en su cuenta oficial de Twitter.

Recordemos que Luis Suárez estuvo cerca de firmar por River Plate, sin embargo, la eliminación del ‘Millonario’ en la Copa Libertadores, fue un motivo para que la operación se cayera.