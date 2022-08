Carlos Zambrano rompió su silencio y habló sobre su altercado con Darío Benedetto, confirmando que no agredió al delantero argentino a pesar de recibir un puñetazo en la cara. A consecuencia del hecho, recibió dos partidos de suspensión como el ‘Pipa’, una decisión de Boca Juniors que no cuadra para muchos, incluyendo al ‘Kaiser’.

“Fue un guantazo, no me lo esperaba. Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, indicó el zaguero en diálogo con Trome. Y también lamentó la sanción que se ganó sin agredir: “No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar”.

Luego de estas declaraciones se pronunció Martín Liberman, conocido periodista argentino, quien criticó a la directiva de Boca Juniors por el mismo castigo a Zambrano y Benedetto.

“¡Un nuevo conflicto! El número 3000 de la peor dirigencia de la historia de Boca. ¡Zambrano dijo que ligó una trompada y encima lo suspenden!”, escribió el polémico comentarista a través de su cuenta en Twitter. “No hacen una bien. Verdaderos socios de Boca, piensen que van a hacer el año que viene. ¡Cualquiera es mejor que estos! Rompieron todo en 2 años”, agregó indignado.