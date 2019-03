Libertad vs. Gremio EN VIVO ONLINE vía Fox Sports 3: juegan por la Copa Libertadores desde Porto Alegre

Libertad vs. Gremio EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Gremio vs. Libertad este martes 12 de marzo, en el estadio Arena Do Gremio de Porto Alegre, por la segunda jornada del grupo H de la Copa Libertadores, desde las 7:30 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este match será transmitido para Sudamérica por la señal de Fox Sports 3 (Brasil SporTV). En Australia, Canadá y Estados Unidos vía beIN Sports.

Semifinalista de la Libertadores 2018 -perdió ante el futuro campeón River Plate-, Gremio de Porto Alegre, que empató la semana pasada en su visita al argentino Rosario Central, intentará renovar su ilusión y desbancar al albinegro paraguayo del liderato.



Con tres trofeos de la Copa Libertadores en sus vitrinas, Gremio, comandado por Renato Gaúcho, es el gran favorito del grupo, integrado también por Universidad Católica de Chile, que cayó 4-1 en Asunción ante Libertad.



El técnico del tricolor, que el sábado resolvió con reservas su partido en el torneo estatal de Rio de Grande do Sul (sur) y encadena diez partidos sin perder, recupera para este encuentro al volante Michel, que volvió a entrenar con sus compañeros tras sufrir una lesión en el tobillo derecho.



"No me hago ilusiones (de cara al partido de Libertadores). El término más correcto para el empate (con Rosario Central) fue: pedagógico. El fútbol es una legitimación diaria", declaró el presidente de Gremio, Romildo Bolzan Júnior, tras la victoria del sábado.



La semana pasada, Renato Gaúcho contó con el delantero Luan, también recuperado de una dolencia.



Gremio cuenta también en sus filas con el voltante ofensivo Diego Tardelli, que recién vuelto de China debutó el sábado y podría hacer lo propio el martes.

En un modesto octavo puesto -de doce equipos- en el campeonato paraguayo, Libertad buscará dar la sorpresa para conservar su primer puesto de grupo.



El partido representa el debut en la máxima competición continental del argentino José Chamot, quien sustituyó la semana pasada al colombiano Leonel Álvarez tras su intempestiva destitución del banquillo.



"El proceso que tiene que suceder para que ellos abracen la idea que traigo va a llevar un poco de tiempo, pero veo una actitud y una aceptación muy importante de los jugadores", declaró este lunes en rueda de prensa el técnico.



Chamot viajó a Porto Alegre con su plantilla al completo, y deberá buscar la manera de contrarrestar el poderío ofensivo de Gremio, con jugadores de la talla de Luan, Everton o Maicon.



"Enfrentar a Gremio, para muchos el favorito, significa para nosotros tener que poner mucha atención (...) Venimos a hacer nuestro partido, sabemos del potencial de Gremio, pero sabemos lo que podemos ofrecer nosotros", explicó.

18:30 horas en México

19:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

20:30 horas en Venezuela, Bolivia

21:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

01:30 horas del miércoles en España, Italia, Francia, Alemania

03:30 horas del miércoles en Catar y Arabia Saudita

08:30 horas del miércoles en China

09:30 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur

Gremio vs. Libertad - alineaciones probables

Gremio: Paulo Víctor; Leonardo Gomes, Geromel, Walter Kannemann, Bruno Cortez; Rómulo (Michel), Maicon; Marinho, Luan, Everton; y Felipe Vizeu. Entrenador: Renato "Gaúcho" Portaluppi.



Libertad: Martín Silva; Iván Piris, Paulo Da Silva, Luis Cardozo, Aryton Cougo; Sergio Aquino, Alexander Mejía, Rodrigo Rivero, Antonio Bareiro; Adrián Martínez y Óscar Cardozo. Entrenador: José Chamot.



Árbitro: El peruano Diego Haro, asistido en las bandas por sus compatriotas Víctor Raez y Michael Orué.