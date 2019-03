Liga 1 EN VIVO: así van los partidos, resultados y tabla de posiciones del Torneo Apertura 2019

El día viernes 1 de enero se dio inicio a la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 de Perú. Universitario de Deportes y la San Martín protagonizaron un electrizante duelo lleno de goles, el cual finalizó con un 3-2 a favor de los cremas. Germán Denis fue la figura del encuentro, pues aportó con 2 goles para la victoria del cuadro de Nicolás Córdova. Con dicho resultado, los de Ate son terceros con siete unidades.

Por su parte, Sporting Cristal tuvo que visitar el estadio Miguel Grau del Callao, en donde se midió ante Sport Boys. El conjunto de Claudio Vivas mostró su superioridad y la colocó en el marcador, pues goleó al local por 3-0. Actualmente, es segundo del torneo con nueve puntos por diferencia de goles.

El líder del Torneo Apertura 2019, Binacional, no tuvo problemas para golear por 3-0 a Deportivo Municipal en condición de local. El cuadro de Puno anotó dos goles más que Sporting Cristal durante las tres fechas, por lo que es el primero en la tabla de posiciones con nueve unidades.

Alianza Lima está obligado a ganar este domingo 3 de marzo cuando reciba en el estadio Alejandro Villanueva a la Universidad César Vallejo. Los íntimos llegan de una derrota por 1-0 ante Sporting Cristal, lo cual los colocó en el séptimo lugar del Torneo Apertura 2019. Con una victoria, los blanquiazules podrían llegar a la cuarta casilla del campeonato.

Por su parte, Real Garcilaso derrotó por 1-0 a Carlos Mannucci y se colocó en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Entre otros partidos, se medirán Alianza Universidad vs. Ayacucho FC, Unión Comercio vs. El Pirata y Sport Huancayo vs. Cantolao. El enfrentamiento entre Melgar y UTC fue postergado.

Liga 1 EN VIVO: resultados de la tercera fecha del certamen