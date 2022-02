La Liga Pro de Ecuador arrancó este fin de semana y Deportivo Cuenca fue uno de los protagonistas de la primera jornada, aunque de manera negativa. La directiva del club sobrepasó el tiempo estipulado por la organización del campeonato para presentar la documentación financiera del año, debido a los fichajes, y el equipo solo quedó con siete futbolistas habilitados.

El problema se había conocido horas antes del juego, pero el entrenador Gabriel Schürrer intentó evitar una derrota por walkover y se presentó al partido de visita ante Guayaquil City con los jugadores disponibles. La alineación quedó de la siguiente manera: John Mero; Mayckel Uriarte, Ronny Biojó, Liam McCabe; Ariel Alcívar, Raúl Guerrón y Jefferson Vernaza.

Ante la diferencia numérica, el cuadro local empezó a imponer condiciones con comodidad en el Estadio Christian Benítez Betancourt de Guayaquil. Kevin Sambonino (13′) y Kléber (25′) se encargaron de poner el 2-0 parcial y parecía que la goleada se acercaba, aunque el cotejo tuvo que interrumpirse a los 30 minutos.

John Mero, portero del Deportivo Cuenca, solicitó atención médica por una lesión y no pudo continuar en el partido. El árbitro Juan Carlos Andrade Arreaga se percató de ello y, por las normas, no tuvo más remedio que finalizar el encuentro, decretando un triunfo de 3-0 a favor de Guayaquil City. Los hinchas del ‘Expreso Austral’ no quedaron nada conformes con este pésimo inicio.

Deportivo Cuenca se presentó a jugar con solo siete futbolistas. (Foto: Captura ESPN)

Deportivo Cuenca revela que habrá sanción

La directiva del Deportivo Cuenca asumió el error en su totalidad y aseguró que se impondrá penas a las personas que no cumplieron con lo establecido por la Liga Pro: “De inmediato se tomará los correctivos del caso, con una sanción a los responsables, con el rigor que amerita este perjuicio a los intereses deportivos de la institución para que esto no vuelva a suceder”.

“Hemos trabajado de forma comprometida para conformar un plantel competitivo, cuyo financiamiento para el año esté garantizado a través de los ingresos provenientes de la publicidad, inversión y derechos de televisión. De nuestros jugadores y cuerpo técnico, solicitamos la compresión ante este hecho”, agregó la dirigencia.