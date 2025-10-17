Ver Liga de Quito vs. Barcelona SC EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por la fecha 2 del hexagonal de la Liga Pro. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 17 de octubre de 2025, a las 8:15 de la noche (hora ecuatoriana), que son las 10:15 PM de Argentina y Chile, las 7:15 PM de México y las 9:15 PM de USA. ¿Dónde ver? El Canal del Fútbol, Zapping TV y Teleamazonas transmiten el partido en Ecuador. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

