Ver Liga de Quito vs. Botafogo EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 21 de agosto del 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, las 6:00 PM de Chile y las 4:00 PM de México. ¿Dónde ver? En toda Sudamérica se podrá ver por ESPN y Disney Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras. En el partido inicial el conjunto brasileño venció por 1 a 0.

