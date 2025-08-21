Ver Liga de Quito vs. Botafogo EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 21 de agosto del 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, las 6:00 PM de Chile y las 4:00 PM de México. ¿Dónde ver? En toda Sudamérica se podrá ver por ESPN y Disney Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras. En el partido inicial el conjunto brasileño venció por 1 a 0.
