Ver Liga de Quito vs. Emelec EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por la semifinal de vuelta de la Copa Ecuador 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025, a las 7:00 de la noche (hora ecuatoriana), que son las 9:00 PM de Argentina y Chile, las 6:00 PM de México. ¿Dónde ver? DSports y DGO transmiten el partido en Ecuador. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

