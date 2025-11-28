Ver Liga de Quito vs. Independiente del Valle EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por la fecha 7 del primer hexagonal de la LigaPro de Ecuador. ¿A qué hora juegan? El duelo se disputa hoy, viernes 28 de noviembre del 2025 desde las 7:00 de la noche (hora ecuatoriana y peruana). ¿Dónde ver? El Canal del Fútbol y Zapping son los canales que pasan el juego en Ecuador. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

