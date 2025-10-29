Ver Liga de Quito vs. Palmeiras EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en Estadio Allianz Parque por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 30 de octubre de 2025, a las 7:30 p.m. (hora de Perú y Ecuador), que son las 9:30 PM de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay; las 6:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido en Ecuador y Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Pelota Libre TV y otras.

