Ver Liga de Quito vs. Sao Paulo EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Morumbi por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 25 de septiembre de 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina y Chile, las 4:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite en Ecuador y Sudamérica, y Fanatiz y beIN Sports en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

