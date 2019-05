Liga MX: América vs. Cruz Azul y los atractivos duelos de cuartos de final del Clausura 2019

Se definieron los emparejamientos para los cuartos de final del Clausura 2019 de la Liga MX. El 'Clásico Joven' protagonizado entre Cruz Azul y América, se perfila como el encuentro más atractivo de la mencionada instancia.

León, quien se ubicó líder del torneo con un total de 41 unidades, deberá verse las caras frente al Tijuana, quien logró clasificarse como octavo con 28 puntos.

►León venció 2-1 a Pachuca por la fecha 17° de la Liga MX y clasificó primero a la liguilla final | VIDEO



Por su parte, Tigres deberá levantar cabeza ante su reciente perdida del título de la Concachampions a manos de su rival, Monterrey. En esta oportunidad, deberá sacarse de encima al Pachuca, quien clasificó como penúltimo.

Finalmente, los 'Rayados' irán por el título del Clausura 2019; sin embargo, en principio deberán superar al incómodo Necaxa para lograr su objetivo.

En los mencionados cuartos de final del Clausura 2019 de la Liga MX. se contará con la presencia de dos jugadores peruanos. Pedro Aquino defendiendo los colores del León y Yoshimar Yotún, vistiendo la camiseta del Cruz Azul.

. León (1) vs. Xolos (8)

. Tigres (2) vs. Pachuca (7)

, Monterrey (3) vs. Necaxa (6)

, Cruz Azul (4) vs. América (5)