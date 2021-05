Se vienen cambios importantes en la Liga MX y uno de ellos será la eliminación del gol de visitante como criterio de desempate en Liguilla, anunció este lunes Mikel Arriola, presidente de la liga mexicana.

Tras liderar una reunión con la Asamblea de Dueños de la máxima categoría del balompié azteca, el directivo anunció una serie de modificaciones reglamentarias que empezarán a aplicarse desde el Apertura 2021.

Lo más resaltante es que ya no serán definitorios los goles fuera de casa en cuartos de final y semifinales. En caso de igualdad en el marcador global de una llave, ahora pasará el equipo que haya logrado una mejor ubicación en la etapa regular. Así explicó Arriola en conferencia de prensa.

“Se busca la justicia deportiva, el lugar en la tabla es algo que debe de privilegiarse antes del gol de visitante y ahora estamos hablando de que esa posición va a ser el primer criterio de desempate”, destacó el mandamás de la Liga MX en la antesala de la final del Clausura 2021 que sostendrán Cruz Azul y Santos Laguna.

#Comunicado



La Asamblea de la #LIGABBVAMX aprueba por consenso paquete de reformas a Reglamentos para mejorar la competencia y la economía del futbol.



➡️https://t.co/63vCS9U3Xk pic.twitter.com/9eNq4m93HG — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 25, 2021

Arriola además reveló que a lo largo de la campaña estarán permitidos cinco cambios por partido en tres momentos diferentes, incluyendo el entretiempo.

También se hará una reducción en el número de jugadores extranjeros: los equipos ya no podrán tener once futbolistas no formados en México en la próxima temporada de la Liga MX, sino diez. La regla de foráneos en cancha tampoco será igual: solo 8 podrán competir al mismo tiempo para un conjunto.

En la campaña 2021/22 se implementará un protocolo de conmociones (2 cambios en estos casos), dio a conocer Arriola, entre otros cambios, como que serán ampliados los periodos de registros y transferencias para generar mayor dinamismo.