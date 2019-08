Miguel Herrera, DT del América, ratificó que no contará con Jérémy Ménez por su falta de compromiso

El entrenador del América, Miguel Herrera, ratificó este lunes que, a pesar de las lesiones de varios de sus jugadores, no contará con el media punta francés Jérémy Ménez por su falta de compromiso.

"Quiero un jugador que se mate como sus compañeros en los entrenamientos, que en el momento que lo soliciten él esté. Si no hace eso podrá ser Maradona, Pelé, Messi, no voy a poner un jugador que no quiera y sus compañeros no quieran que esté, porque no tiene ganas de estar", señaló Herrera en una rueda de prensa.

El América de Herrera vendió a ligas europeas al portero argentino Agustín Marchesín, al volante colombiano Mateus Uribe y al defensa Édson Álvarez, a lo que se suman lesiones de sus volantes colombianos Darío Benedetto y Andrés Ibargüen y la del mexicano Giovani Dos Santos, con problemas musculares.

Herrera explicó que prefiere enviar a la cancha a un joven con actitud que a un consagrado como Ménez, con baja disposición.

"Prefiero un joven que no tiene ni el cinco por ciento de la calidad de Jérémy, pero tiene el 200.000 por ciento de la actitud que no tiene Jérémy", expresó.

El estratega reconoció ante los medios hacer recibido presiones de la gente para poner a Ménez, pero no lo hará.

"Calidad como esa quisieran todos pero si no quiere, no lo voy a usar y no estoy peleado con él. Se entrena bien, se presenta en los horarios, no tiene mala cara, nos saludamos bastante bien, pero nada más empezar la intensidad del entrenamiento, no quiere", reveló.

Pese a las bajas, el América de Herrera sacó el pasado sábado un empate en cada del campeón Tigres UNAL y subió al segundo lugar del Apertura con 14 puntos, uno menos que el líder Santos Laguna.

El equipo recibirá este martes al Pachuca del entrenador argentino Martín Palermo, undécimo de la clasificación, y el viernes visitará al Atlas, décimo.