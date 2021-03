Amaury Vergara, presidente de Chivas de Guadalaja, brindó detalles sobre las conversaciones entre los propietarios de los clubes que forman parte de la Liga MX. El directivo del ‘Rebaño’ manifestó que han dialogado con respecto a la posibilidad de adquirir vacunas contra el coronavirus para inocular a los futbolistas, familiares y las personas que laboran en la industria del fútbol.

“Ha habido discusiones respecto a las posibilidades de cómo podríamos nosotros, desde la liga y el conjunto de dueños de los equipos, buscar adquirir un número aproximado de cinco mil vacunas, si no me equivoco, algo por el estilo. Con ellas se pensaba en vacunar a toda la gente de los clubes, a todos los jugadores de todas las categorías e incluso a familiares de los jugadores. No tiene caso vacunar jugadores, se van a su casa y algún pariente o su pareja están contagiados, eso podría detonar un contagio en el fútbol”, declaró en Marca Claro.

Ahora mismo, el Gobierno mexicano es el único responsable de la adquisición, distribución y aplicación de la vacuna por lo que el sector privado necesitaría una autorización. No obstante, los propietarios de la Liga MX están alistando un plan para que, en caso puedan conseguir la medicina contra la COVID-19, tengan todo listo.

“Lo hemos hablado con el presidente de la liga, creo que es una responsabilidad y una tarea de la presidencia de la liga buscar ese acercamiento con las autoridades. Hasta el día de hoy sabemos que en México no se permite aún estas adquisiciones por parte del sector privado, pero estaremos al pendiente”, añadió Vergara.

En la misma línea, el alto directivo de Chivas indicó que la compra de vacunas tendría como beneficiarios a todos los integrantes de las instituciones. De otro modo, la industria del fútbol respetará las disposiciones de las autoridades locales con respecto al orden que corresponde en el plan de vacunación.

“De nada sirve vacunar nada más a Chivas, debemos hacerlo todos en conjunto, si no, no tiene caso. Si existe una oportunidad, y esto es permitido por el gobierno, por supuesto que levantaremos la mano. Si no, esperaremos al turno que nos toque y a los turnos que el plan de vacunación nos determine conforme se están llevando a cabo”, cerró.