Una nueva edición del All Star Game se jugará este miércoles 19 de julio del 2026 desde el Bank of America Stadium de Charlotte, Estados Unidos. Las mejores plantillas de la Liga MX y la MLS se verán las caras para un partido que promete más de una emoción. A continuación, te mostramos a qué hora juegan, en qué canales de TV ver el partido y dónde mirar ONLINE.

¿Dónde ver Liga MX vs. MLS por All Star Game 2026?

La transmisión del partido entre Liga MX vs. MLS EN VIVO por el All Star Game 2026 será transmitido a través de Apple TV y MLS Pass en Perú. Para ver MLS Season Pas, deberás de iniciar sesión en su app o crear una cuenta con pago mensual.

Si deseas ver el partido de Liga MX vs. MLS por streaming online, podrás hacerlo a través de Apple TV. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Inter Miami es MLS Season Pass y SiriusXM FC.

¿A qué hora juega Liga MX vs. MLS por All Star Game 2026?

El partido de Liga MX vs. MLS por All Star Game 2026 empieza a las 7:00 PM de Perú este sábado 14 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos, Chile: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 9:00 p.m.

9:00 p.m. España: 2:00 a.m.

¿Qué canal transmite Liga MX vs. MLS por All Star Game 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 7:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass Colombia 7:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass Ecuador 7:00 p.m. Apple TV Fanatiz Argentina 9:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass Brasil 9:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass Paraguay 9:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass Uruguay 9:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass Chile 8:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass Bolivia 8:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass Venezuela 8:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass México 6:00 p.m. Apple TV MLS Season Pass Estados Unidos 8:00 p.m. SiriusXM FC y Apple TV MLS Season Pass

Horario, canal TV y dónde ver Liga MX vs. MLS por All Star Game 2026

Fecha : Miércoles 29 de julio del 2026.

: Miércoles 29 de julio del 2026. Partido : Liga MX vs. MLS

: Liga MX vs. MLS Horario : 7:00 p.m. hora de Lima, Perú.

: 7:00 p.m. hora de Lima, Perú. Canal : MLS Season Pass, SiriusXM FC y Apple TV

: MLS Season Pass, SiriusXM FC y Apple TV Estadio: Bank of America.

¿En qué canal ver Liga MX vs. MLS por All Star Game 2026 en Perú?

En Perú, el partido de Inter Miami vs Charlotte FC por la fecha 4 de la MLS 2026 lo transmite Apple TV y MLS Season Pass.

¿En qué canal ver Liga MX vs. MLS por All Star Game 2026 en Argentina?

En Argentina, el partido de Liga MX vs. MLS por All Star Game 2026 lo transmite Apple TV y MLS Season Pass.

¿Cómo ver Liga MX vs. MLS por All Star Game 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Liga MX vs. MLS por All Star Game 2026 lo transmite MLS Season Pass, SiriusXM FC y Apple TV.