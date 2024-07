Liga de Quito vs. Always Ready en vivo online gratis se enfrentan este jueves 18 de julio del 2024 por los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024, desde el Estadio Rodrigo Paz Delgado. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora paraguaya) y lo podrás ver por el canal de ESPN2, y vía streaming mediante Disney Plus. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo a través de El Comercio.

