Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca EN VIVO vía Gol TV: desde el Estadio Rodrigo Paz por Serie A de Ecuador

Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 14° del Liga Pro en el estadio Rodrigo Paz este día de la semana desde las 6:30 pm. (hora peruana) y por transmisión de Gol TV. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Liga de Quito no vive su mejor momento deportivo, marcha en el décimo puesto del campeonato ecuatoriano y a eso debe sumarle un problema extra deportivo con uno de sus principales como es Jefferson Intriago, quien no podrá jugar esta semana y, es posible, que no lo haga más con los albos.

El volante ecuatoriano tiene contrato copn Tigres de México y hay una discusión entre los directivos por la situación del jugador que acababa de renovar contrato con los albos, pero al mismo tiempo el volante y el cuadro azteca aseguran que su pase pertence al club de Nuevo León. Situación que golpea la interna del club de la capital ecuatoriana.

Pero el equipo de Pablo Repetto está dispuesto a reponerse a todo y presentará un equipo que buscará intentar hacerse fuerte de local, para empezar la remontada y creer que en la segunda parte de la competencia puede pelear los puestos de clasificación a un torneo internacional.

Mientras que Deportivo Cuenca viaja con todo su plantel a la capital ecuatoria con dos objetivos, el primero es el futbolístico, el intentar dar el golpe en el Rodrigo Paz y meterse en la mitad superior de la tabla de posiciones.

La otra, la curiosa, es que los 30 jugadores del plantel tienen que tramitar la visa a los Estados Unidos donde jugarán un amistoso a fines de junio y necesitan que sus jugadores tengan la documentación en regla.

Volviendo a los futbolístico, Liga de Quito vs. Deportivo Cuencua será un choque entre dos equipos que no vienen bien en la tabla de posiciones, pero que se ven mejorando en la última parte del certamen. Y este partido puede ser el bisagra.

Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca: probables alineaciones



Liga de Quito: Gabbarini; Quinteros, Guerra, Rodríguez, Vega; Orejuela, Freire, Julio, Ayoví; Anangonó, Chicaiza



Deportivo Cuenca: Heras; Carabalí, Ojeda, Bedoya, Cuero; Mosquera, Ortiz; Uchuari, Martínez, Escalada; Becerra