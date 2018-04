Liga de Quito se enfrenta con el Macará este domingo por la fecha 10 de la Serie A de Ecuador. El encuentro se disputará en el Estadio Jocay de Manta y será transmitido EN VIVO ONLINE por GolTV y CNT.

Liga de Quito procurará recuperarse del reciente resbalón ante Delfín, frente a Macará para continuar en puja por el primer puesto.

La derrota reciente de Liga por 2-1 ante Delfín frenó sus aspiraciones de mantenerse a un punto del líder Barcelona, que tiene 23, pues se quedó con solo 19 puntos, y tendrá una difícil prueba contra Macará que, sin bien, esta sexto con 12 puntos, lo complicó siempre.

Liga de Quito tendrá dos bajas para el partido contra Macará. Uno será Hernán Pellerano, quien, tras su debut, se desgarró.

"Tiene un pequeño desgarro fibrilar en los isquiotibiales, en el muslo. No va a estar esta semana y probablemente tampoco contra Barcelona. Es producto de una actividad por sobre esfuerzo. No hay como apresurar su recuperación. Estos desgarres no duran menos de tres semanas", indicó el médico de Liga de Quito Juan Barriga.

El otro que no estará es Franklin Guerra. "El caso de Guerra tiene un esguince en el pie, es de la articulación de Lisfranc que no es habitual. Es por traumatismo indirecto, es una lesión solo. No va a poder estar en el fin de semana, es un tiempo demasiado corto para recuperarse".

Recordemos que Barcelona conjuga el mejor arranque de temporada de los últimos tiempos, con siete victorias y dos empates, 19 goles anotados y solo seis encajados.