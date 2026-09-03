Flamengo recuerda su historia en Lima con una camiseta conmemorativa en pleno Maracaná. Foto: Flamengo/X
Flamengo recuerda su historia en Lima con una camiseta conmemorativa en pleno Maracaná. Foto: Flamengo/X
Por Redacción EC

Flamengo volvió a rendir homenaje a Lima, una ciudad que ocupa un lugar especial en la historia internacional del club brasileño. El Mengao presentó en el mítico estadio Maracaná su camiseta conmemorativa “Urubu de Lima”, una prenda que reúne símbolos de la cultura peruana y recuerdos de las conquistas que el equipo consiguió en la capital.

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