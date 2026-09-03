Flamengo volvió a rendir homenaje a Lima, una ciudad que ocupa un lugar especial en la historia internacional del club brasileño. El Mengao presentó en el mítico estadio Maracaná su camiseta conmemorativa “Urubu de Lima”, una prenda que reúne símbolos de la cultura peruana y recuerdos de las conquistas que el equipo consiguió en la capital.

El detalle estuvo acompañado por una frase que resume el vínculo que Flamengo mantiene con Lima: “Si no podemos jugar en Lima… Lima jugará siempre con nosotros”.

Flamengo y su vínculo especial con Lima

Lima es una ciudad histórica para Flamengo debido a las dos ocasiones en las que el club se consagró campeón de la Copa Libertadores en la capital peruana.

Ese recuerdo quedó plasmado en la nueva camiseta, que busca representar la conexión entre el club brasileño y el lugar donde vivió algunas de sus jornadas más importantes en el fútbol continental.

La camiseta “Urubu de Lima” incorpora diferentes elementos vinculados con la identidad peruana. Entre ellos destacan las Líneas de Nazca y el Inti, además de una representación del estadio Monumental.

Se não podemos jogar sempre em Lima… Lima jogará sempre com a gente!



Vitória no Maior do mundo pra celebrar o #MantoDaNação!



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Este último elemento tiene un significado especial para el Mengao, pues fue el escenario donde el club hizo historia al conquistar uno de sus títulos continentales en Lima.

Así, la indumentaria no solo funciona como una pieza especial para los hinchas, sino también como un recuerdo visual de la relación entre Flamengo y la capital peruana.

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