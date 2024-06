Alemania vs. Hungría EN VIVO y GRATIS por internet. ‘Die Mannschaf’ y los ‘Magiares’ disputarán un duelo clave y más que atractivo por la segunda jornada del grupo A de la Eurocopa 2024. El partido se jugará este miércoles 19 de junio desde las 11 a.m. de Perú en el estadio MHPArena de la ciudad de Stuttgart. Este choque será importante para ambas selecciones: el anfitrión sellará su clasificación a la siguiente ronda si logra los tres puntos, mientras que los húngaros urgen de una victoria para no quedar casi eliminados. Si deseas seguir cada detalle de este nuevo partido de Alemania, a continuación te contaremos el horario, dónde ver por televisión y más.

El conjunto alemán mostró todo su poderío en la primera fecha del grupo A. Mostrando pasajes de buen fútbol y dejando en claro que cuenta con una gran ofensiva, aplastó 5-1 a una entusiasta pero débil Escocia. Los goles fueron marcados por Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Füllkrug y Emre Can. Teniendo en cuenta que los mejores terceros tienen chances de clasificar a la siguiente fase, un triunfo del conjunto organizador aseguraría su pase a la próxima ronda.

Julian Naggelsmann, técnico de Alemania, se refirió al gran desempeño de sus dirigidos en el estreno de la Eurocopa. “Los primeros 20 minutos fueron impresionantes y Escocia también quedó impresionada. Estuvimos muy concentrados hasta el final. Mi titular para el partido es que ‘tenemos que creer en nosotros mismos’”.

Los húngaros, por su parte, decepcionaron en su debut y cayeron 3-1 ante Suiza. El técnico Marco Rossi sabe que sus chances de clasificar a la siguiente ronda dependerá de no perder ante el dueño de casa. Por lo tanto, se espera un planteamiento que les permita ser mucho más protagonistas. Una de las grandes figuras de su plantel es Barnabás Varga, delantero que ya marcó ante los suizos.

¿A qué hora juegan Alemania vs. Hungría, EN VIVO y ONLINE?

México, Guatemala, Costa Rica: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil: 1:00 p.m.

1:00 p.m. España: 6:00 p.m.



Qué canal pasa Alemania vs. Hungría

Este duelo, que promete emociones y goles, se podrá visualizar por los siguientes canales y señales:

TVE La 1

RTVE Play

Teledeporte

ESPN

Star+

SKY Sports HD (1534, 1535 y 1536)

TV Azteca 7

ViX Premium

Canal 5 (TUDN)

¿Dónde seguir Alemania vs. Hungría EN VIVO?

Podrás seguir todas las incidencias de este duelo entre Alemania y Hungría por medio de la web de DT El Comercio.

Dónde juegan Alemania vs. Hungría

Este partido se jugará en el estadio MHPArena de la ciudad de Stuttgart.

Posibles alineaciones de Alemania vs. Hungría

Alemania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz.

Hungría: Gulácsi; Lang, Orbán, Szalai; Fiola, Ádám Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga.

Cuáles fueron los últimos resultados entre Alemania vs. Hungría

Alemania 0 - 1 Hungría

Hungría 1 - 1 Alemania

Alemania 2 - 2 Hungría

Cómo llegan Alemania y Hungría

Alemania

Alemania 5-1 Escocia

Alemania 2-1 Grecia

Alemania 0-0 Ucrania

Alemania 2-1 Países Bajos

Hungría

Suiza 3-1 Hungría

Hungría 3-0 Israel

República de Irlanda 2-1 Hungría

Hungría 2-0 Kosovo

¿Cuáles son los próximos partidos de Alemania y Hungría?

Alemania vs Suiza (23 de junio)

Escocia vs. Hungría (23 de junio))