Partido de vuelta entre América vs. San Luis (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por los cuartos de final de la Liguilla MX, ahora en el estadio Azteca. Ambas escuadras se volverán a ver las caras en un cotejo que promete regalarnos muchas emociones de principio a fin, tal cual sucedió en la ida, donde las ‘Águilas’ obtuvieron una importante ventaja con anotaciones de Henry Martín, Diego Váldes y Leo Suárez. En la siguiente nota te contamos todo lo que necesitas saber de este compromiso que se jugará el sábado 13 de mayo en el horario prime de México.

Como mencionamos líneas arriba, América derrotó a Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras Ramírez por 3-1 y puso pie y medio en las semifinales del Torneo Clausura 2023. Sin embargo, sufrieron la expulsión de Israel Reyes y está en duda la presencia de Henry Martín por un golpe recibido en los primeros 90 minutos. “El Club América informa que tras el golpe recibido el día de ayer (miércoles 10 de mayo) en la cabeza en el juego contra Atlético San Luis, a nuestro jugador Henry Martín, se le realizaron los estudios pertinentes que indican sufrió un golpe en la región temporal mandibular derecha, por lo que se encontrará en seguimiento médico las próximas horas”, informó el club azteca.

Atlético San Luis, pese a la derrota, buscará dar la sorpresa fuera de casa y aguar la fiesta a uno de los candidatos al título. “Motivados ya están, no vi un vestidor derrotado, solo triste por el resultado, pero con la cabeza en el próximo partido, la contundencia hace la diferencia, podríamos estar al frente pero el partido será otra historia, como empezó el partido de León, ya escribimos una historia linda en el Azteca no mucho tiempo atrás, también una historia linda en un estadio donde no habíamos ganado (León), e ir hasta el final”, dijo luego del partido de ida André Jardine, DT del plantel.

¿Cuándo juega América vs. San Luis?

El partido está programado a disputarse este sábado 13 de mayo de 2023. El ganador de esta serie clasificará directamente a las semifinales del Torneo Clausura.

¿A qué hora juega América vs. San Luis?

La pelota comenzará a rodar desde las 9:16 p.m. del Centro de México. Este es un horario habitual para los aficionados de América, que ya están acostumbrados a ver jugar a su equipos en la noche de los sábados. Por otro lado, en países como Perú, Colombia y Ecuador se verá desde las 10:16 p.m.; en Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela y Estados Unidos desde las 11:16 p.m.; mientras que en Argentina, Uruguay y Brasil será desde las 00:16 a.m. del domingo 14 de mayo.

¿En qué canal ver América vs. Atlético San Luis en vivo?

La transmisión, a diferencia de lo que sucedió en el partido de ida que se vio únicamente por la señal de paga de ESPN y STAR Plus (STAR+), se verá por TV abierta mediante el canal de TUDN, Canal 5 Televisa. Asimismo, en Estados Unidos lo pasará Univisión.

¿Dónde juegan América - San Luis el partido de vuelta?

Las acciones de desarrollarán en el estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, con capacidad para 87 000 espectadores, siendo así el más grande del país,5 el segundo de América y el octavo del mundo.