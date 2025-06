Este viernes 20 de junio, Benfica vs Auckland City se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 2 del grupo C del Mundial de Clubes 2025 desde el Exploria Stadium de la ciudad de Orlando (Florida). El partido dará inicio a las 13:00 (ARG y URU), 12:00 (CHI) y 11:00 (COL, PER y ECU). El equipo portugués llega a este cotejo tras empatar 2-2 en su debut con Boca Juniors. Por su parte, el equipo neozelandés viene de perder 10-0 con Bayern Munich en su último partido. El partido Benfica vs Auckland se podrá ver EN VIVO por TV y streaming a través de DSports, DGO y DZAN. Además podrás seguir el minuto a minuto por la web de El Comercio.