Vía señal online TV, Chile vs. Brasil será transmitido por Chilevisión , TNT Sports , T13, Estadio TNT y más canales en el mundo del fútbol a nivel internacional. El partido será importante para La Roja y Martín Lasarte lo sabe puesto que si no obtienen un resultado positivo, sus chances por lograr conformar parte del Mundial Qatar 2022 será imposible.

Por otro lado, el DT uruguayo quiere explorar la posibilidad de contar con su participación si es que Chile llega a la última fecha con alguna opción. “Ha pasado un gran momento con su país y es amado por la gente de Chile. No quiere darles la espalda y no me gustaría que lo hiciera. Pero debe saber que el club es el que paga su salario”, admitió el entrenador del Blackburn, para quien las posibilidades de que pueda jugar “son muy pocas”.

Entrenamiento de Chile días antes del partido ante Brasil en el Estadio Maracaná por Eliminatorias Qatar 2022. Fuente: LaRoja