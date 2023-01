Chivas de Guadalajara vs. Monterrey en vivo online | Ambas escuadras se ven las caras por la jornada 1 del Torneo Clausura de la Liga MX. El cotejo se desarrollará en el enigmático Estadio BBVA Bancomer y será transmitido por la señal internacional de Fox Sports Premium.

El español Fernando Hierro, director deportivo de las Chivas de Guadalajara del fútbol mexicano destacó este martes que, pese a tener solo dos fichajes, su equipo cuenta con una plantilla diversa y competitiva el Clausura 2023.

Hierro, quien se estrena en el cargo, admitió que las dificultades del mercado de jugadores en medio del Mundial de Catar 2022 evitaron que pudieran fichar a quienes tenía en la mira.

A qué hora juegan Chivas vs. Monterrey

México: 21.10 horas

Estados Unidos: 19.10 horas PT / 22.10 horas ET

Canadá: 22.10 horas

Canales de transmisión para seguir el partido de Chivas vs. Monterrey

Si te encuentras en México, el juego lo podrás ver en vivo por las pantallas de Fanatiz y Fox Sports. Caso contrario si te encuentras en Estados Unidos por las señales que emitirán el partidazo serán FuboTV, Fox Deportes, Fox Sports 2 y Fox Sports App.

Links para ver, Chivas vs. Monterrey en vivo

Revisa aquí los links para seguir el partido de Chivas vs. Monterrey por Liga MX.

“Tenemos una mezcla de jugadores con experiencia y jóvenes. Refuerzos teníamos muy claros desde el primer día, pero las cosas se movieron poco; hay una realidad económica”, dijo durante la presentación de las nuevas figuras.

Hierro afirmó que para este primer torneo bajo su mando buscaron mezclar “la diversidad” con nuevas caras provenientes de las ligas inferiores del club para reforzar a los jugadores con más trayectoria y peso en la institución, además de los dos nuevos fichajes.

“Todo el proceso a tenido una visión, un objetivo; darle la mejor plantilla posible al entrenador. Estamos contento de lo que he hemos presentado que es lo que hemos considerado lo más real; en ese aspecto podemos entrar tranquilos”, agregó.

El directivo presentó al centrocampista Víctor Guzmán y al delantero Daniel Ríos que se incorporaron la semana pasada a la pretemporada. Guzmán afirmó que se ganó con su fútbol la oportunidad de regresar a Chivas, club en el que debutó.

Posible alineación de Chivas de Guadalajara

Chivas: Miguel Jiménez, Jesús Sánchez, Antonio Briseño, Luis Olivas, Alejandro Mayorga, Rubén González, Eduardo Torres, Zahid Muñoz, Isaac Brizuela, Sebastián Pérez y Santiago Ormeño

Posible alineación de Rayados (Monterrey)

Rayados: Andrada, Gallardo, Vegas, Ortiz, Medina; Romo, Kranevitter, Meza, Cárdenas; Funes, Berterame

“Me lo he ganado, nadie me lo regaló. Estoy haciendo las cosas bien y estuve en números muy importantes, no es una presión (jugar con Chivas) porque lo hago cada fin de semana y lo hago con el corazón”, expresó.

El jugador de 27 años permaneció durante seis años en Pachuca y estuvo a punto de llegar al Guadalajara en 2020, pero su fichaje se cayó tras dar positivo a una prueba dopaje.

Ríos, proveniente del club Charlotte FC del fútbol estadounidense, alabó el trabajo que el entrenador serbio-español Veljko Paunovic ha realizado durante la pretemporada y los partidos amistosos de la semana pasada.

“Es un entrenador que tiene experiencia, con mucha intensidad; genera confianza, hace un buen grupo y eso es importante en un equipo”, señaló.