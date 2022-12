Chivas - Cruz Azul en vivo online | La Final de la Copa Sky se vivirá este viernes 30 de diciembre desde las 20:00 horas de México y 21:00 horas de Colombia y Perú. Aquí te mostramos todos los detalles para que no te pierdas este partidazo que generará grandes expectativas a poco de finalizar el 2022.

“Es una gran oportunidad para que el equipo y la afición se unan. Creo que en la Final que tenemos en puerta me gustaría sentir lo mismo de hoy, estoy orgulloso de nuestra afición. Me gustaría tener esto y más en la final, durante el partido tuve dos escalofríos del apoyo qué estaban mostrando. Es una gran oportunidad para que el equipo, junto con la afición, crezcan de la mano, señaló Veljko Paunovic, DT de Chivas tras finalizar el partido contra el América.

“Pues es un valor añadido a nuestro equipo y el club. A toda nuestra afición estoy seguro de que les encantó ver a estos chicos tener una actuación como la de hoy, donde no se arrugaron y mostraron un espíritu de competencia. En la pretemporada uno tiene que sacrificarse mucho y aquí eso no ha faltado. Para nosotros es muy importante ilusionar a nuestra afición y sabemos muy bien que nosotros somos los primeros que tenemos que mejorar. Me alegro de que de que las cosas en este poco tiempo que llevamos juntos están yendo en buena dirección”, concluyó el estratega.

Dónde juegan la Final de la Copa Sky

En un principio, la final de la Copa Sky se iba a jugar en el Estadio Jalisco. Sin embargo, el ente organizador decidió que el recinto cambiaría para este juego. Ahora, las acciones se realizarán en el Estadio Akron .

LA FINAL DE LA COPA SKY SE JUEGA EN EL AKRON

Originalmente el partido sería en el estadio Jalisco, ahora que Chivas estará en la definición del título la sede cambió a la casa de Guadalajara el próximo viernes a las 8 de la noche. ⚽️🐐🏆 pic.twitter.com/FV6G7bC6ye — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) December 27, 2022

A qué hora juegan Chivas - Cruz Azul por Final de Sky

Conoce los horarios en el mundo para seguir el juego entre Chivas - Cruz Azul por la final de la Copa Sky 2022 de México.

Argentina: 30/12 23:00 horas

Chile: 30/12 23:00 horas

Colombia: 30/12 21:00 horas

Peru: 30/12 21:00 horas

Mexico: 30/12 20:00 horas

Estados Unidos: 30/12 18:00 horas PT / 30/12 21:00 horas ET

Canales que transmiten Chivas - Cruz Azul

Las señales de Canal 5, TUDN y SKY Sports serán quienes transmitan la final de Chivas - Cruz Azul por la Copa Sky. Asimismo, en la plataforma de streaming será SKY, Blue to go y ViX en emitir el partidazo. Recuerda que el minuto a minuto lo podrás seguir vía El Comercio.

Historial de Chivas - Cruz Azul

