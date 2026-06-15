Las selecciones de Arabia Saudí y Uruguay se enfrentan este lunes 15 de junio en la fase de grupos del Grupo H del Mundial 2026. El partido tendrá lugar en el Estadio Miami (Miami Gardens), ubicado en Estados Unidos. Conoce en la siguiente nota detalles del partido.

URUGUAY VS ARABIA SAUDITA EN VIVO

¿Cuándo y dónde juegan Arabia Saudí vs Uruguay por el Mundial 2026?

El partido Uruguay vs Arabia Saudí se jugará este lunes 15 de junio en el Estadio Miami, recinto con capacidad para 65 000 espectadores.

Horario del Arabia Saudí vs Uruguay EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Ecuador y Costa de Marfil está programado para las 5:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas el partido que marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 5:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 6:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 7:00 p.m. Estados Unidos (Washington), Canadá (Ottawa) 6:00 p.m.

¿Dónde ver Arabia Saudí vs Uruguay EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Uruguay y Arabia Saudí se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Arabia Saudí vs Uruguay EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Arabia Saudí vs Uruguay EN VIVO por el Mundial 2026