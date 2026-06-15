Las selecciones de Argentina y Argelia se enfrentarán este martes 16 de junio en el arranque del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Kansas City, ubicado en Estados Unidos, y marcará el debut de ambas selecciones en la Copa del Mundo. La Albiceleste, liderada por Lionel Messi, buscará comenzar con una victoria su camino en la defensa del título conquistado en Qatar 2022. A continuación, te contamos los horarios, canales de transmisión y todos los detalles para seguir EN VIVO este esperado compromiso mundialista.

¿Cuándo y dónde juegan Argentina vs Argelia por el Mundial 2026?

El partido Argentina vs Argelia se jugará este martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium (Kansas City). El recinto tiene una capacidad para 76,416 espectadores.

Horario del Argentina vs Argelia EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Argentina vs Argelia está programado para las 8:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas el partido que marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 8:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 9:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 10:00 p.m. Estados Unidos (Washington) 9:00 p.m.

¿Dónde ver Argentina vs Argelia EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Argentina vs Argelia se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

¿Dónde ver Argentina vs. Argelia en Argentina?

Los argentinos podrán seguir el debut de la Albiceleste frente a Argelia a través de Telefe, TyC Sports y sus respectivas plataformas digitales. Además, el partido también estará disponible por DSports y DGO para quienes sigan toda la cobertura del Mundial 2026.

Canales de TV del Argentina vs Argelia EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Alineaciones posibles de Argentina vs Argelia en el Mundial 2026:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Farés Chaibi, Hicham Boudaoui, Houssem Aouar; Riyad Mahrez, Amine Gouiri y Mohamed Amoura.

Horario, canal TV y dónde ver Argentina vs Argelia EN VIVO por el Mundial 2026