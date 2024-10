Este jueves,10 de octubre de 2024, Brasil vs. Chile EN VIVO y ONLINE juegan por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La ‘Verdeamarela’ no la pasa bien en estas Clasificatorias, y prueba de ello es que ha perdido en cuatro oportunidades distintas, algo que no es común en dicha competencia. Su último caída ante Paraguay en Asunción generó una gran cantidad de críticas hacia los futbolistas del ‘Scratch’. Del otro lado, el conjunto chileno también tiene la necesidad de ganar luego de ser vencido sorpresivamente de local ante Bolivia. Para que no te pierdas ningún detalle, te dejamos aquí la hora, canal por dónde ver el duelo y otros detalles del torneo.

Dorival Júnior, técnico de Brasil, resaltó que esta fecha doble será de gran importancia, pues puede marcar un punto de quiebre a favor de su selección. Además, el experimentado estratega destacó que su plantel de jugadores se encuentra muy concentrado porque reconocen lo vital que será conseguir los próximos seis puntos que se disputarán. De no lograrlo, se alejarán de posiciones de clasificación para el Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

“Serán partidos fundamentales y muy importantes. Estamos en una secuencia donde necesitamos resultados, de momento, por la situación, por la posición en la tabla. Espero que estemos muy bien preparados, jugamos dos partidos a muy buen nivel”, dijo Dorival.

Asimismo, el entrenador brasileño añadió: “Buscaremos estos dos resultados, respetando a nuestros oponentes, pero entendiendo que necesitamos acelerar nuestro proceso. Nuestro momento es un momento que necesita una mejora rápida y espero que eso suceda desde estos dos partidos iniciales”.

Dorival también se refirió a Chile. “Es un equipo que intercambia pases, un equipo que evoluciona con el control del balón, tiene jugadores de muy bien nivel, varios de ellos jugando dentro de nuestro país. Chile es un equipo que ya conocemos y seguimos desde hace tiempo”. Alisson, Éder Militao y Vinicius Jr. serán bajas para este choque.

De otro lado, Ricardo Gareca está en el punto de mira de exjugadores, periodistas e hinchas. El ‘Tigre’ todavía no ha ganado con la ‘Roja’ en partidos oficiales y ya no tiene margen de error si no desea hundirse en el fondo de la tabla de posiciones de las Eliminatorias.

Sobre los jugadores que viene dejando de lado, el ‘Tigre’ fue contundente en una conferencia de prensa de hace algunos días. “Dentro de este plazo no vemos a nadie que haya sobresalido. Confiamos en los jugadores, pero no hay un salvador. No lo vimos antes y tampoco ahora. Entonces el salvador debe ser el equipo, hacer un buen trabajo. De pronto puede ser Alexis (Sánchez), pero tiene una determinada edad y debemos ver lo que quiere él. En su momento aclaré lo de Bravo, que abandonó el fútbol de un día para otro. No sabemos con qué nos podemos encontrar”.

Por último, el ‘Flaco’ dejó en claro que no existe un solo jugador que pueda cambiar esta situación complicada para Chile, más bien confía en el colectivo. “Hay que encontrar un gran sentido colectivo, más que jugadores. Eso le dará chances a Chile de lograr un objetivo. Vemos muy buenos jugadores, pero nadie se erige como el gran salvador a nivel individual”.

Eduardo Vargas es uno de los jugadores más experimentados de este plantel de Chile. (Foto: Selección de Chile Facebook)

¿Qué canal pasa, Brasil vs. Chile en vivo por las Eliminatorias 2026?

En territorio brasileño, las señal encargada de pasar el partido será SporTV2.

En Perú será transmitido EN DIRECTO por Movistar (canal 514 y 801 HD), Latina, Movistar Play, Tigo Sports, FBF Play, RCN Deportes, Gol Caracol y RCN TV. También podrás seguir el minuto a minuto del cotejo por la página oficial de El Comercio.

Si te ubicas en Chile, el partido por las Eliminatorias podrás seguirlo por ESPN, Canl 13, Chilevisión, Disney+ y Cotegua. Y en Brasil, será televisado por Globo y SporTV.

Endrick es uno de los jugadores que genera más expectativa en este plantel de Brasil. (Confederación Brasileña de Fútbol)

Horario del partido, Brasil vs. Chile en vivo online por Eliminatorias Sudamericanas

El partido por la fecha 9 de las Eliminatorias sudamericanas entre Brasil y Chile se disputará desde las 7 p.m. de Perú, mientras que en tierras brasileñas será a partir de las 9 p.m. Por último, en Chile también se jugará desde las 9p.m. Si te encuentras en estos países te contamos a qué hora comenzará este duelo:

En Perú, el partido Chile vs Brasil comienza a las 7:00 p.m.

En Chile, el partido Chile vs Brasil comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido Chile vs Brasil comienza a las 9:00 p.m.

En Colombia, el partido Chile vs Brasil comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Chile vs Brasil comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Chile vs Brasil comienza a las 8:00 p.m.

En Paraguay, el partido Chile vs Brasil comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Chile vs Brasil comienza a las 8:00 p.m.

En Argentina, el partido Chile vs Brasil comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Chile vs Brasil comienza a las 9:00 p.m.

¿Dónde juegan las selecciones de Brasil y Chile por las Eliminatorias?

Brasil y Chile jugarán en el estadio Nacional de Santiago, el cual tiene capacidad para recibir a 48 665 espectadores. Se inauguró el 3 de diciembre de 1938.

Historial de los Brasil vs. Chile

Brasil ha sido muy superior a Chile en enfrentamientos directos, y esto lo ha demostrado en los últimos partidos. En los 5 enfrentamientos más recientes, la selección brasileña fue ganadora en 4, mientras que el cuadro rojo solo ganó en una oportunidad.

Posibles alineaciones del Brasil vs. Chile

Posible formación de Chile : Brayan Cortés; Felipe Loyola (Fabián Hormazábal), Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán, Thomas Galdames; Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Diego Valdés, Víctor Dávila; Eduardo Vargas.

: Brayan Cortés; Felipe Loyola (Fabián Hormazábal), Benjamín Kuscevic, Guillermo Maripán, Thomas Galdames; Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría; Darío Osorio, Diego Valdés, Víctor Dávila; Eduardo Vargas. Posible formación de Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Telles; André, Bruno Guimaraes; Luiz Henrique, Lucas Paquetá, Raphinha; Rodrygo.