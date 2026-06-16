Las selecciones de Uzbekistán y Colombia se enfrentarán este miércoles 17 de junio por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro se disputará en México y marcará el debut de ambas escuadras en la máxima cita del fútbol mundial. En la siguiente nota, conoce los horarios, los canales de transmisión y todos los detalles de este esperado encuentro.

¿Cuándo y dónde juegan Uzbekistán vs Colombia por el Mundial 2026?

El partido Uzbekistán vs Colombia se jugará este miércoles 17 de junio en el Estadio de Ciudad de México. El recinto tiene capacidad para 87 000 espectadores.

Horario del Uzbekistán vs Colombia EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Uzbekitán vs Colombia está programado para las 9:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas el partido que marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 9:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 10:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 11:00 p.m. Estados Unidos (Washington) 10:00 p.m.

¿Dónde ver Uzbekistán vs Colombia EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Colombia vs Uzbekistán se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Colombia vs Uzbekistán EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Colombia vs Uzbekistán EN VIVO por el Mundial 2026