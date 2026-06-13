Las selecciones de Ecuador y Costa de Marfil jugarán este domingo 14 de junio la primera fecha de la fase de grupos del Grupo E del Mundial 2026. El partido tendrá lugar en el Estadio de Filadelfia, ubicado en Estados Unidos. Conoce en la siguiente nota detalles del partido de este domingo.

¿Cuándo y dónde juegan Ecuador vs Costa de Marfil por el Mundial 2026?

El partido Ecuador vs Costa de Marfil se jugará este domingo 14 de junio en el Estadio Filadelfia, recinto con capacidad para 69 000 espectadores.

Horario del Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Ecuador y Costa de Marfil está programado para las 6:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas el partido que marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 6:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 7:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 8:00 p.m. Estados Unidos (Washington), Canadá (Ottawa) 7:00 p.m.

¿Dónde ver Costa de Marfil vs Ecuador EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Ecuador vs Costa de Marfil se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO por el Mundial 2026