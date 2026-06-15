Las selecciones de Francia y Senegal se enfrentarán este martes 16 de junio por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. El encuentro se disputará en territorio estadounidense y marcará el debut de ambas escuadras en la Copa del Mundo. En la siguiente nota, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles de este atractivo duelo mundialista.

¿Cuándo y dónde juegan Francia vs Senegal por el Mundial 2026?

El partido Francia vs Senegal se jugará este martes 16 de junio en el New York New Jersey Stadium o también conocido como MetLife Stadium. El recinto tiene una capacidad para 82 500 espectadores.

Horario del Francia vs Senegal EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Francia y Senegal está programado para las 2:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas el partido que marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 2:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 3:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 4:00 p.m. Estados Unidos (Washington) 3:00 p.m.

¿Dónde ver Francia vs Senegal EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Francia vs Senegal se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Francia vs Senegal EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Alineaciones posibles de Francia vs Senegal en el Mundial 2026:

Francia: Brice Samba; Lucas Digne, Lucas Hernández, Maxence Lacroix, Malo Gusto; Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki, N’Golo Kanté; Désire Doué, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram.

Brice Samba; Lucas Digne, Lucas Hernández, Maxence Lacroix, Malo Gusto; Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki, N’Golo Kanté; Désire Doué, Maghnes Akliouche, Marcus Thuram. Senegal: Yehvann Diouf; Antoine Mendy, Mamadou Sarr, Andoulaye Seck; El Hadji Malick Diouf, Habib Diarra, Pathé Ciss, Lamine Camara; Isnaïla Sarr, Ibrahim Mbaye, Assane Diao.

Horario, canal TV y dónde ver Francia vs Senegal EN VIVO por el Mundial 2026