Las selecciones de Ghana y Panamá se enfrentarán este miércoles 17 de junio por la primera fecha del Grupo L del Mundial 2026. El encuentro se disputará en Estados Unidos y marcará el debut de ambas escuadras en la máxima cita del fútbol mundial. En la siguiente nota, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles de este atractivo duelo que promete emociones desde el inicio del torneo.

¿Cuándo y dónde juegan Ghana vs Panamá por el Mundial 2026?

El partido Ghana vs Panamá se jugará este miércoles 17 de junio en el Estadio Toronto. El recinto tiene capacidad para 30 000 espectadores.

Horario del Ghana vs Panamá EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre Ghana vs Panamá está programado para las 6:00 p.m. horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas el partido que marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 6:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 7:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 8:00 p.m. Estados Unidos (Washington) 6:00 p.m.

¿Dónde ver Ghana vs Panamá EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Ghana vs Panamá se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Ghana vs Panamá EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Alineaciones posibles de Ghana vs Panamá en el Mundial 2026:

. Panamá: Orlando Mosquera; Edgardo Farina, Fidel Escobar, José Córdoba; Amir Murillo, Carlos Harvey, Anibal Godoy, Eric Davis; Ismael Díaz, Edgar Barcenas y José Fajardo.

Orlando Mosquera; Edgardo Farina, Fidel Escobar, José Córdoba; Amir Murillo, Carlos Harvey, Anibal Godoy, Eric Davis; Ismael Díaz, Edgar Barcenas y José Fajardo. Ghana: Lawarence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Elisha Owusu, Kwasi Sibo; Issahaku Fatawu, Jordan Ayew, Antoine Semenyo; Iñaki Williams

Horario, canal TV y dónde ver Ghana vs Panamá EN VIVO por el Mundial 2026