Este jueves 11 de junio arranca el Mundial 2026, y el partido inaugural tendrá como protagonistas a las selecciones de México y Sudáfrica, que se preparan para disputar un emocionante duelo. En esta nota te contamos los detalles más importantes de este encuentro entre norteamericanos y sudafricanos, que se llevará a cabo en el emblemático Estadio Azteca.

Para no perderte este primer partido del Mundial, te compartimos el horario según tu país, los canales oficiales de transmisión y todos los detalles clave para seguir el debut del torneo EN VIVO.

¿Cuándo y dónde juegan México vs Sudáfrica por el partido inaugural del Mundial 2026?

El partido México vs. Sudáfrica se jugará este jueves 11 de junio en el emblemático Estadio Azteca, en Ciudad de México.

Horario del México vs Sudáfrica EN VIVO por el partido inaugural del Mundial 2026

El encuentro México vs. Sudáfrica está programado para las 13:00 horas (hora local de México), lo que equivale a las 14:00 horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas el partido que marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo.

PAÍSES HORARIO Perú, Colombia, Ecuador 2:00 p.m. México 1:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 3:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay 4:00 p.m. Estados Unidos (Washington) 3:00 p.m. Canadá (Ottawa) 3:00 p.m. Sudáfrica 9:00 p.m.

¿Dónde ver México vs Sudáfrica EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre México vs Sudáfrica desde Perú se podrá ver EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del México vs Sudáfrica EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Posibles alineaciones México vs Sudáfrica en el Mundial 2026

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; eboho Mokoena, Jayden Adams, Themba Zwane; Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng y Lyle Foster.

México vs Sudáfrica: historial de enfrentamientos

Mundial Sudáfrica 2010 : Sudáfrica 1-1 México

: Sudáfrica 1-1 México Copa Oro 2005: Sudáfrica 2-1 México

Sudáfrica 2-1 México Copa USA 2000: México 4-2 Sudáfrica

México 4-2 Sudáfrica Amistoso internacional: México 4-0 Sudáfrica

Horario, canal TV y dónde ver México vs Sudáfrica EN VIVO por el Mundial 2026