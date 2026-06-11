Las selecciones de Paraguay y Estados Unidos se enfrentarán este viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de California, en un encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo D del Mundial 2026. Ambas selecciones buscarán arrancar con el pie derecho su participación en el torneo, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la fecha inaugural.

Para no perderte este emocionante partido del Mundial, te compartimos el horario según tu país, los canales oficiales de transmisión y todos los detalles clave para seguir el debut del torneo EN VIVO.

¿Cuándo y dónde juegan Paraguay vs Estados Unidos por el Mundial 2026?

El partido Paraguay vs Estados Unidos se jugará este viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, recinto con capacidad para 70 000 espectadores.

Horario del Paraguay vs Estados Unidos EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro Paraguay vs Estados Unidos está programado para las 8:00 horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas el partido que marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 8:00 p.m. Chile, Bolivia, Venezuela 9:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 10:00 p.m. Estados Unidos (Washington), Canadá (Ottawa) 9:00 p.m.

¿Dónde ver Paraguay vs Estados Unidos EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre Paraguay vs Estados Unidos desde Perú se podrá ver EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV del Paraguay vs Estados Unidos EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Posibles alineaciones Paraguay vs Estados Unidos en el Mundial 2026

Paraguay : Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Damian Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez; Miguel Almiron, Mauricio Magalhaes y Antonio Sanabria.

: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Damian Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez; Miguel Almiron, Mauricio Magalhaes y Antonio Sanabria. Estados Unidos:Matt Freese; Alex Freeman, Tim Ream, Chris Richards; Sergiño Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Antonee Robinson; Chrstian Pulisic, Malik Tillman; Folarin Balogun.

Paraguay vs Estados Unidos: historial de enfrentamientos

Amistoso internacional: Estados Unidos 2-1 Paraguay

Estados Unidos 2-1 Paraguay Amistoso internacional: Estados Unidos 1-0 Paraguay

Estados Unidos 1-0 Paraguay Copa América 2016: Estados Unidos 1-0 Paraguay

Horario, canal TV y dónde ver Paraguay vs Estados Unidos EN VIVO por el Mundial 2026