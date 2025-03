Ver Portugal vs. Dinamarca EN VIVO y ONLINE. HOY domingo 23 de marzo se juegan los partidos de vuelta por los cuartos de final de la UEFA Nations League y entre los duelos más atractivos de esta jornada está Portugal vs. Dinamarca. Ambas selecciones juegan desde el estadio José Alvalade (Lisboa) a las 2.45 p. m. (hora peruana). El elenco abanderado por Cristiano Ronaldo necesita remontar el 1-0 sufrido en Copenhague si quiere meterse en las semifinales de la Liga de Naciones. La transmisión de este emocionante duelo estará a cargo de ESPN y Disney Plus para Latinoamérica. También podrás seguir minuto a minuto por nuestra nota de El Comercio.

El astro de la Juventus se pronunció vía redes sociales luego de marcarle a Suecia en la UEFA Nations League y llegar a los 101 goles con la selección de Portug