No te pierdas, este sábado 14 de enero del 2023, el duelo entre Millonarios vs. River Plate en vivo y en directo desde el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. El partido amistoso, que se jugará desde las 7:30 p.m. (hora local y colombiana) y 9:30 p.m. (hora argentina), será transmitido por la señal internacional de Win Sports , ESPN y STAR Plus . Asimismo, la web de El Comercio te traerá todas las incidencias en tiempo real con el antes, durante y después. Ambas escuadras se preparan para afrontar sus respectivos campeonatos ligueros y seguirán probando jugadores.

VIDEO RECOMENDADO EL COMERCIO | Así fue el gol de Beltrán durante la última victoria de River Plate. Video: @RiverPlate