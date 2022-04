LINK ESPN EN VIVO - Barcelona vs. Frankfurt ONLINE por UEFA Europa League 2022.

A través de la señal de ESPN, FOX Sprots Premium, Movistar Plus y Star Plus, sigue Barcelona vs. Eintracht Frankfurt EN VIVO Y EN DIRECTO este jueves 14 de abril por el partido de vuelta de cuartos de final de UEFA Europa League. El cotejo se disputará en el Camp Nou desde las 14:00 (hora peruana) y podrás seguir todas las incidencias AQUÍ. Los azulgranas mostraron una versión desmejorada de su juego en el empate (1-1) en Alemania, pero esperan reencontrarse con su mejor fútbol y conseguir la clasificación.

VIDEO RECOMENDADO Barcelona se divierte previo al partido contra Frankfurt por la Europa League | Fuente: @FCBarcelona_es