Francia vs Bélgica EN VIVO y GRATIS por la UEFA Eurocopa 2024 | En este inicio de semana, lunes 1 de julio se continuará con los partidos por los octavos de final de la Eurocopa 2024. Esta vez, Francia vs Bélgica se verán las caras en un emocionante enfrentamiento en el ESPRIT Arena, ubicado en Düsseldorf, Alemania. El partido inicia a las 11:00 a.m. (horario local de Perú). En la siguiente nota podrás conocer el horario por país, dónde ver el partido por TV, online y más detalles.

De acuerdo a los pronósticos, las probabilidades de victoria son mayores para el equipo francés, el cual se quedó segundo en el grupo D tras vencer a Austria y empatar con sus dos próximos oponentes Países Bajos y Polonia. Por otro lado, el equipo belga comenzó su camino con una derrota frente a Eslovaquia, luego mejorando frente a Rumanía y empatando frente a Ucrania. Los resultados de ambos equipos han llevado a miles de fanáticos a crear mayor expectativa e incertidumbre.

No te pierdas el encuentro futbolístico por los octavos de final este lunes 1 de julio del 2024. Sigue todas las incidencias desde la web de DT en la redacción de El Comercio.

¿A qué hora juegan Francia vs Bélgica EN VIVO y ONLINE?

En Perú , el partido Francia vs Bélgica comienza a las 11:00 a.m.

, el partido Francia vs Bélgica comienza a las 11:00 a.m. En Ecuador, el partido Francia vs Bélgica comienza a las 11:00 a.m.

En Colombia, el partido Francia vs Bélgica comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido Francia vs Bélgica comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Francia vs Bélgica comienza a las 12:00 p.m.

En Chile, el partido Francia vs Bélgica comienza a las 12:00 p.m.

En Argentina, el partido Francia vs Bélgica comienza a la 1:00 p.m.

En Brasil, el partido Francia vs Bélgica comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Francia vs Bélgica comienza a las 12:00 p.m.

En Uruguay, el partido Francia vs Bélgica comienza a la 1:00 p.m.

En España , el partido Francia vs Bélgica comienza a las 6:00 p.m.

, el partido Francia vs Bélgica comienza a las 6:00 p.m. En México (Ciudad de México), el partido Francia vs Bélgica comienza a las 10:00 a.m.

¿En qué canales se podrá ver el Francia vs Bélgica EN VIVO?

Este duelo, que promete emociones y goles, se podrá visualizar por los siguientes canales y señales:

TVE La 1

RTVE Play

Teledeporte

ESPN

Star+

SKY Sports HD (1534, 1535 y 1536)

TV Azteca 7

ViX Premium

Canal 5 (TUDN)

¿Dónde seguir Francia vs Bélgica EN VIVO?

Podrás seguir todas las incidencias de este duelo entre Francia vs Bélgica por medio de la web de DT El Comercio.

Dónde juegan Francia vs Bélgica

Este emocionante partido se jugará en el ESPRIT Arena, en Alemania,

Posibles alineaciones de Francia vs Bélgica

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann.

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann. Bélgica: Koen Casteels; Timothy Castagne, Wout Faes, Jan Vertoghen, Arthur Theate; Youri Tielemans, Amadou Onana; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku; Romelu Lukaku.