Inglaterra vs. Serbia EN VIVO y GRATIS | Las selecciones de Inglaterra vs Serbia se enfrentan en la fecha 1 del Grupo C de la Eurocopa 2024. El partido se realizará el domingo 16 de junio a las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Veltins Arena, ubicado en Alemania.

En este encuentro futbolístico ambos grupos luchan 3 puntos de la competencia. Aunque a la selección inglesa no le fue bien en su último encuentro amistoso FIFA contra Islandia, están comprometidos en revivir su hazaña con Bosnia-Herzegovina (3-0) y así repetir el acertado resultado frente a la selección serbia. En esta ocasión su contricante ha obtenido similares partidos. Serbia obtuvo una derrota frente a Austria y una victoria contra Suecia. En las siguientes líneas te brindamos toda la información necesaria para seguir la contienda futbolística por la Eurocopa 2024.

A qué hora juegan Inglaterra vs Serbia EN VIVO y ONLINE

En Perú, el partido Inglaterra vs. Serbia comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Inglaterra vs. Serbia comienza a las 2:00 p.m.

En Colombia, el partido Inglaterra vs. Serbia comienza a las 2:00 p.m.

En Bolivia, el partido Inglaterra vs. Serbia comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Inglaterra vs. Serbia comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Inglaterra vs. Serbia comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Inglaterra vs. Serbia comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Inglaterra vs. Serbia comienza a las 4:00 p.m.

En Paraguay, el partido Inglaterra vs. Serbia comienza a las 3:00 p.m.

En Uruguay, el partido Inglaterra vs. Serbia comienza a las 4:00 p.m.

Qué canal pasa Inglaterra vs Serbia

En Sudamérica, la transmisión del juego será por ESPN, mientras que en México mediante la señal de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD. Por otro lado, en España lo televisan en RTVE y La 1.

¿Dónde seguir Inglaterra vs Serbia EN VIVO?

Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de Star Plus o VIX+, y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Finalmente, también podrás seguir las incidencias del partido a través de la web de El Comercio.

Posibles alineaciones de Inglaterra vs Serbia

Inglaterra: A. Ramsdale, Trippier, K. Mainoo, D. Rice, C. Palmer, P. Foden, A. Gordon, H. Kane, K. Walker, J. Stones y M. Guehi, K.

Serbia: P. Rajković, N. Stojić, N. Milenković, F. Mladenović, D. Vlahović, A. Mitrović, S. Pavlovic, A. Živković, I. Ilić, S. Milinković-Savić y S. Lukić.

Dónde juegan Inglaterra vs Serbia

Este partido se jugará en el Veltins Arena, ubicado al noroeste de Alemania.

