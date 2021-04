Bolívar vs. Arsenal EN VIVO: cómo y a qué hora VER GRATIS el partido por Copa Sudamericana

Bolívar vs. Arsenal chocan en el estadio Hernando Siles de La Paz por la jornada 1 del Grupo C de la Copa Libertadores 2021. El equipo celeste quiere empezar con el pie derecho su participación en el torneo y hacer respetar su condición de local, pero enfrente tendrá a ‘Los del Viaducto’ que no les pondrán las cosas nada fáciles. Sigue el MINUTO A MINUTO.

Bolívar y Arsenal se volverán a volver las caras después de 17 años, cuando los bolivianos lo golearon 3-0 por los cuartos de final de la Copa Sudamericana de 2004.

Bolívar vs. Arsenal: horarios y canales

Perú: 17:15 / DirecTV

17:15 / DirecTV México: 17:15

17:15 Colombia: 17:15 / DirecTV

17:15 / DirecTV Ecuador: 17:15/ DirecTV

17:15/ DirecTV Argentina: 19:15 / DirecTV

19:15 / DirecTV Chile: 19:15 / DirecTV

19:15 / DirecTV Bolivia: 20:15 / Tigo Sports

20:15 / Tigo Sports Venezuela: 20:15 / DirecTV

Bolívar vs. Arsenal: pronósticos y previa

El cuadro celeste quedó fuera de la Copa Libertadores en la tercera fase a manos del Junior de Barranquilla, pero accedió a la Sudamericana, en la que busca su revancha. En el torneo doméstico tampoco le va bien a uno de los equipos más laureados de Bolivia. Dirigido por el español Ignacio González, marcha en séptima posición de 16 clubes y su hinchada le exige resultados positivos. En la delantera, el adiestrador no podrá contar con Leonardo Ramos, expulsado en el último partido en suelo colombiano, y su ficha es el albanés Armando Sadiku, quien estaría acompañado por Bruno Miranda o César Menacho.

El Arsenal llega a Bolivia con el pergamino de campeón de la Sudamericana en 2007, mientras Bolívar aún recuerda su histórica performance en la edición de 2004, cuando jugó la final ante Boca Juniors, quien terminó quedándose con el título. Los del barrio bonaerense de Sarandí llegaron el martes en la noche a La Paz con 23 convocados y el miércoles realizaron sus entrenamientos, con un plan para enfrentar el rigor de los 3.600 metros de altitud de La Paz.

En el torneo argentino Arsenal marcha en última posición de la Zona A, de 13 equipos, con ocho puntos en 10 partidos, pero el fin de semana venció 2-1 a Racing en una victoria sorpresiva. Tras ese partido, el timonel Sergio Gabriel Rondina señaló que “modificaciones las vamos a hacer” y que “tenemos que charlar con gente que ha jugado (por diferentes circunstancias) en la altura y ahí sacar conclusiones”.

Conforme a los criterios de Saber más