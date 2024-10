Canadá vs Panamá EN VIVO y ONLINE | Este martes 15 de octubre, la selección de Panamá jugará contra Canadá en Toronto, en un partido amistoso como parte de la fecha FIFA de octubre del 2024. Recientemente, Panamá cayó ante Estados Unidos en un amistoso disputado el pasado 12 de octubre, por ello este partido es clave previo a los cuartos de final de Liga de Naciones Concacaf. Por su parte, Canadá no tuvo amistosos previo. El partido se disputará dese las 6:30 PM (hora peruana) y será transmitido en vivo a través de RPC Deportes. No te pierdas ninguna incidencia del partido y sigue la transmisión desde la cobertura de DT de El Comercio.

