Paraguay - Bolivia cierra la primera fecha del grupo A de la Copa América 2021 y se enfrentarán este lunes 14 de junio desde la 19:00 horas en el estadio Pedro Ludovico Teixeira. La transmisión del duelo estará a cargo de Tigo Sports y aquí conocerás los links disponibles y la forma de ver este partido de fútbol en vivo online gratis , además te brindaremos información sobre ambas selecciones.

Paraguay asume esta Copa América 2021 con la obligación de enmendar su camino y conseguir triunfos en lo que resta de las Eliminatorias Qatar 2022 . Los dirigidos por Eduardo ‘Toto’ Berizzo solo sumaron 1 punto en la última fecha doble de las clasificatorias y aunque permanecen en el pelotón de los puestos de clasificación al Mundial Qatar 2022 , la ‘albirroja’ dejó muchas dudas.

El técnico Eduardo Berizzo, se encuentra en la cuerda floja y necesita una buena campaña en la Copa América 2021 para no perder el cargo. En sus 20 partidos como seleccionador paraguayo, logró apenas 3 victorias (2 en partidos amistosos), 9 empates y 8 derrotas, números que no gustan a los seguidores de la albirroja. Paraguay perdió para el torneo a uno de sus mejores defensas, Juan Escobar, quien pidió no ser convocado por motivos personales, igual que el delantero Tony Sarabia.

Bolivia por su parte llegó a Brasil con esperanza tras lo hecho en la última fecha dobles de las Eliminatorias Qatar 2022 , en la que logró conseguir 4 puntos (siendo la segunda selección en conseguir más puntos) tras su victoria sobre Venezuela y posterior empate de visita ante Chile. Sin embargo, no todo es felicidad ya que al pisar tierras brasileñas, se comunicó que tres jugadores dieron positivo a COVID-19.

Ello trastoca los planes del técnico, el venezolano César Farias, que deberá decidir ahora si los sustituye o espera a que se recuperen tras cumplir cuarentena. La idea de Farias era repetir el once que ganó recientemente a Venezuela en La Paz y liderado por el veterano delantero Marcelo Martins Moreno.

¿Cómo ver el Paraguay - Bolivia por app móvil vía Tigo Sports?

Puedes ver el Paraguay vs Bolivia por la app Tigo Sports PY desde cualquier dispositivo móvil. Al descargarlo, tendrás acceso a este partido de fútbol en vivo y en directo y a todos los demás de la Albirroja por Copa América 2021.

Últimos resultados de Paraguay

08/10/20 | Paraguay 2-2 Perú | Fecha 1 | Eliminatorias Qatar 2022

13/10/20 | Venezuela 0-1 Paraguay | Fecha 2 | Eliminatorias Qatar 2022

12/11/20 | Argentina 1-1 Paraguay | Fecha 3 | Eliminatorias Qatar 2022

17/11/20 | Paraguay 2-2 Bolivia | Fecha 4 | Eliminatorias Qatar 2022

03/06/21 | Uruguay 0-0 Paraguay | Fecha 7 | Eliminatorias Qatar 2022

08/06/21 | Paraguay 0-2 Brasil | Fecha 8 | Eliminatorias Qatar 2022

Últimos resultados de Bolivia

08/10/20 | Brasil 5-0 Bolivia | Fecha 1 | Eliminatorias Qatar 2022

13/10/20 | Bolivia 1-2 Argentina | Fecha 2 | Eliminatorias Qatar 2022

12/11/20 | Bolivia 2-3 Ecuador | Fecha 3 | Eliminatorias Qatar 2022

17/11/20 | Paraguay 2-2 Bolivia | Fecha 4 | Eliminatorias Qatar 2022

03/06/21 | Bolivia 3-1 Venezuela | Fecha 7 | Eliminatorias Qatar 2022

08/06/21 | Chile 1-1 Bolivia | Fecha 8 | Eliminatorias Qatar 2022