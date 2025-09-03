Este jueves 4 de septiembre, Paraguay recibirá a Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción para jugar la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa Mundial FIFA 2026. El conjunto guaraní, actualmente está en la quinta posición con 16 partidos jugados y buscará acortar la distancia de 11 puntos que lo separa del líder, Argentina. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro llega a este encuentro tras una derrota ante Brasil y una victoria frente a Uruguay. La Tricolor, en tanto, está segundo en la tabla, solo un punto por encima de su rival, pero ya clasificó a la Copa del Mundo. El compromiso entre Paraguay vs. Ecuador está programado para dar inicio a las 6:30 p.m., según horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:30 p.m. y lo podrás ver por la señal de Movistar Eventos en el canal 11 y 711 en HD de Movistar. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de El Comercio.