Las selecciones de España y Cabo Verde se enfrentarán este lunes 15 de junio en el Estadio Atlanta, ubicado en Estados Unidos. No te pierdas este esperado encuentro que corresponde a la primera jornada de la fase grupos del Grupo H del Mundial 2026. A continuación, consulta todo lo que debes saber para sintonizar el partido: previa, horario, señal tv y online y más.

¿Cuándo y dónde juegan España vs Cabo Verde por el Mundial 2026?

El partido de España vs Cabo Verde se jugará este lunes 15 de junio en el estadio de Atlanta, recinto con capacidad para 75 000 espectadores.

Horario del España vs Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026

El encuentro entre España y Cabo Verde está programado para las 11:00 horas en Perú . A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas el partido que marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo.

Países Horario Perú, Colombia, Ecuador 11:00 a.m. Chile, Bolivia, Venezuela 12:00 p.m. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México 1:00 p.m. Estados Unidos (Washington), Canadá (Ottawa) 12:00 p.m.

¿Dónde ver España vs Cabo Verde EN VIVO en Perú por TV y streaming?

El partido entre España vs Cabo Verde desde Perú se podrá ver EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

Canales de TV para ver España vs Cabo Verde EN VIVO en el Mundial 2026

A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:

En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.

En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.

En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.

En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.

En Chile: Chilevisión y Canal 13.

En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida

Horario, canal TV y dónde ver España vs Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026