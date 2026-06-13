Las selecciones de Países Bajos y Japón se enfrentarán este domingo 14 de junio en el Estadio de Dallas, ubicado en Arlington en Texas, Estados Unidos. Este encuentro corresponde a la primera jornada de la fase grupos del Grupo F del Mundial 2026.
¿Cuándo y dónde juegan Japón vs Países Bajos por el Mundial 2026?
El partido Japón vs Países Bajos se jugará este domingo 14 de junio en el estadio Dallas en Texas, recinto con capacidad para 80 000 espectadores.
Horario del Japón vs Países Bajos EN VIVO por el Mundial 2026
El encuentro entre Japón vs Países Bajos está programado para las 3:00 horas en Perú. A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas el partido que marcará el inicio oficial de la Copa del Mundo.
|Países
|Horario
|Perú, Colombia, Ecuador
|3:00 p.m.
|Chile, Bolivia, Venezuela
|4:00 p.m.
|Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México
|5:00 p.m.
|Estados Unidos (Washington), Canadá (Ottawa)
|6:00 p.m.
¿Dónde ver Países Bajos vs Japón EN VIVO en Perú por TV y streaming?
El partido entre Japón vs Países Bajos desde Perú se podrá ver EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.
Canales de TV para ver Países Bajos vs Japón EN VIVO en el Mundial 2026
A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:
- En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.
- En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.
- En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.
- En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.
- En Chile: Chilevisión y Canal 13.
- En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida
Horario, canal TV y dónde ver Países Bajos vs Japón EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: domingo 14 de junio de 2026
- Partido: Japón vs Países Bajos
- Horario: 3:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+
- Estadio: Dallas, Texas
- Fase: Fase de Grupos – Jornada 1
- Grupo: Grupo F
- Director Técnico de Países Bajos: Ronald Koeman
- Director Técnico de Japón: Shunsuke Nakamura
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