Este martes 1 de agosto, PSG vs. Inter se verán las caras por un nuevo amistoso en el Estadio Nacional de Japón. Ambos clubes se encuentran realizando la pretemporada en el país del ‘Sol Naciente’ y será una buena oportunidad para medirse. El versus está pactado para iniciar a las 5:00 a.m. (hora peruana). Recordemos que el club parisino aún mantiene en vilo la continuidad de su máxima estrella Kylian Mbappé, por ello, Luis Enrique, el flamante DT, deberá ingeniárselas sin el francés en el once titular. Sigue la transmisión del partidazo a través de El Comercio.

