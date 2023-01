Link, Real Madrid vs. Villarreal en vivo | La jornada 16 de LaLiga Santander se celebrará este sábado 7 de diciembre en el Estadio El Madrigal y todas las incidencias lo podrás seguir vía El Comercio.

El cuadro manejado por Carlo Ancelotti necesita con urgencia sumar tres puntos para pasar a Barcelona, club que solo lo supera por diferencia de goles y que además, viene teniendo un rendimiento regular en su últimas actuaciones.

Asimismo, el conjunto ‘submarino’ intentará defender su casa y rescatar un resultado positivo. Como se recuerda, actualmente se encuentran en la séptima posición con 24 puntos y de momento, no está clasificando a ninguna competición internacional.

A qué hora juegan Real Madrid - Villarreal

A continuación te mostramos los horarios en el mundo para ver online el partido de Real Madrid - Villarreal por LaLiga.

Guatemala, Ciudad de México y El Salvador 09:15 horas; Colombia, Perú, Quito y Panamá 10:15 horas; Venezuela y Bolivia 11:15 horas; Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile y Brasilia 12:15 horas.

Link para ver, Real Madrid - Villarreal en vivo

Mira en vivo los links que transmiten el partido de Real Madrid - Villarreal por LaLiga Santander.

El Real Madrid llega a este cotejo con las dudas de Mariano y Carvajal, siendo el lateral derecho el único que preocupa a la hora de confeccionar el once. Las rotaciones que el estratega italiano hizo en Copa también ayudarán a definir mejor el once contra el combinado amarillo, ya que muchos de los titulares llegarán descansados.

Qué canales transmiten Real Madrid - Villarreal en vivo

Conoce aquí los canales que transmitirán los partidos de Real Madrid vs. Villarreal por una nueva jornada de LaLiga Santander.

Canales TV: Movistar LaLiga, Sky Sports y Directv Sports

Streaming: Movistar+, Blue to go y Directv GO

Historial de Real Madrid - Villarreal

Este es el historial registrados en los últimos años entre Real vs. Villarreal-

2022 | Villarreal-Real Madrid | 0-0

2022 | Real Madrid-Villarreal | 0-0

2021 | Real Madrid-Villarreal | 2-1

2021 | Villarreal-Real Madrid | 1-1

Probable alineación de Real Madrid

Real Madrid: Courtois, Alaba, Militao, Lucas Vásquez, Mendy, Tchouaméni, Kross, Modric, Valverde, Vinicius Jr. y Benzema

Probable alineación de Villarreal

Villarreal: Rulli, Albiol, Foyth, Pau Torres, Alberto Moreno, Parejo, Baena, Capoue, Yéremi, Chukwueze y Gerard Moreno.