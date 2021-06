¿Cómo y dónde ver el partido entre Inglaterra – Alemania? Un partidazo es el que se juega este martes 29 de junio desde Wembley por el pase a cuartos de final de la Eurocopa 2020. Sigue aquí toda la información que necesitas saber de ambas selecciones y los links disponibles para ver el partido de fútbol en vivo y en directo.

Si un Inglaterra-Alemania siempre es un partido especial, su choque en octavos de final de la Eurocopa el martes en Wembley también será un “partido del miedo”, entre dos equipos para los que la eliminación supondría un gran fracaso.

Jugando en casa, delante de más de 40.000 espectadores -se esperan menos de 2.000 alemanes por las dificultades de desplazamiento por el covid-, los ‘Three Lions’ cuentan con mayor presión.

Aunque los números son buenos -siete puntos en tres encuentros y cero goles encajados- el balance de la fase de grupos de Inglaterra no es del todo positivo, con solo dos goles anotados por un ataque que se esperaba que fuera de los más peligrosos del torneo.

Pero entre un Harry Kane desaparecido y una línea ofensiva todavía a medio gas, con pocos minutos para Jack Grealish, Jadon Sancho o Marcus Rashford, la impaciencia aumenta en el público inglés.

Ambas selecciones cuentan con ‘agentes dobles’: Sancho y Jude Bellingham juegan en la Bundesliga, mientras que Ilkay Gündogan, Kai Havertz, Timo Werner y Antonio Rüdiger participan en la Premier League. Jamal Musiala y Leroy Sané también disponen de un conocimiento íntimo del fútbol inglés.

El balance histórico de los enfrentamientos en grandes torneos no favorece a Inglaterra, pese a la final del Mundial-1966 conquistada en el antiguo Wembley.

¿Cómo ver el Inglaterra - Alemania en DirecTV Sports?

Para empezar, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Play o ingresa a ella desde tu computador, y listo. Ya puedes disfrutar los canales de tu plan: HBO GO, FOX APP, TNT GO, Space GO, DIRECTV Sports, ESPN Play.

Después de descargar DIRECTV Sports App podrás usarla en tu tablet o smartphone. Para hacerlo, busca el ícono en pantalla e ingresa en la aplicación. Una vez dentro de la aplicación, en la página inicial, encontrarás todas las noticias del mundo del deporte. Podrás tener más información tan sólo tocándolas.

Inglaterra vs Alemania: 5 datos que debes tomar en cuenta

Inglaterra y Alemania se enfrentaron por primera vez, en un partido oficial, en la final de la Copa Mundial de Fútbol de 1966. El Estadio Wembley fue escenario de este clásico de Europa. El partido finalizó 2-2 en los 90 minutos regulares, pero en la prórroga, Geoffrey Hurst marcó el gol más polémico en la historia del fútbol. Los ingleses se impusieron 4-2 y se proclamaron campeones del mundo. Inglaterra vs Alemania se enfrentarán este martes 29 de junio en el Estadio de Wmbley, en Londres, Inglaterra. En ese recinto ambas selecciones se cruzaron por la semifinales de la Euro 96. Aquella vez, los teutones derrotaron a los ingleses en tanda de penales (6-5), tras empatar en el tiempo regular. Alemania está invicta en los últimos 7 partidos que disputó contra Inglaterra en Wembley (cinco victorias y dos empates). Los teutones no han perdido allí desde la victoria por 2-0 de los británicos en un amistoso de marzo de 1975. Su última derrota en Wembley fue en la final de la Copa Mundial de 1966. A lo largo de la historia, Inglaterra y Alemania se enfrentaron 32 veces. Los británicos salieron victoriosos en 13 ocasiones, y los teutones también cosecharon igual número de triunfos. Se registraron seis empates en sus partidos. La última vez que ambos países se enfrentaron fue el 10 de noviembre de 2017, con un empate de 0-0 en un amistoso internacional. Inglaterra disputará su cuarto partido en Wembley, donde se mantuvo invicta en los otros tres partidos sin recibir goles para asegurar el primer puesto del Grupo B. Alemania, por su parte, se recuperó de la derrota en su primer partido y terminó segunda en el Grupo F.

Alineaciones posibles para el Inglatera – Alemania

Selección de Inglaterra: Pickford; Shaw, Stones, Maguire, Walker; Rice, Phillips, Grealish; Sterling, Kane y Foden.

Selección de Alemania: Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens; Havertz, Müller; y Gnabry.